Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки півфіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла (2:0). Його слова наводить ВВС.

Дуже класно, ми були на висоті. Це перший крок до виходу у фінал. Щоразу, коли м'яч потрапляє до Семеньйо, він завжди опиняється в потрібному місці.

4 арбітри і VAR не могли прийняти рішення, довелося звернутися до головного. Ми відреагували саме так, як повинні були в цій ситуації. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вийти у фінал. Ми станемо сильнішими, - сказав Гвардіола.