Гвардіола оцінив перформанс Ман Сіті в півфіналі Кубка англійської ліги
Все вирішиться на початку лютого
близько 2 годин тому
Хосеп Гвардіола / Фото - Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки півфіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла (2:0). Його слова наводить ВВС.
Дуже класно, ми були на висоті. Це перший крок до виходу у фінал. Щоразу, коли м'яч потрапляє до Семеньйо, він завжди опиняється в потрібному місці.
4 арбітри і VAR не могли прийняти рішення, довелося звернутися до головного. Ми відреагували саме так, як повинні були в цій ситуації. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вийти у фінал. Ми станемо сильнішими, - сказав Гвардіола.
Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Ньюкаслом відбудеться 4 лютого.