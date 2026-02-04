Гвардіола обережно висловився про шанси Ман Сіті вийти до фіналу Кубка англійської ліги
На тлі останніх результатів
близько 1 години тому
Хосеп Гвардіола / Фото - Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла. Його слова наводить пресслужба клубу.
У нас є шанс вийти у п'ятий фінал за 10 років. Я чудово знаю Едді, коли ми грали проти Ньюкасла. Це команда рівня Ліги чемпіонів, і ми повинні бути готові. Зіграти у свій футбол для наших фанів, і спробувати потрапити на «Вемблі»
в березні, - розповів Гвардіола.
В першому матчі Манчестер Сіті обіграв Ньюкасл на його полі (2:0).
Переможець цієї пари зіграє у фіналі Кубка англійської ліги з Арсеналом.