Родрі: «Манчестер Сіті занадто часто перемагає і люди не хочуть, щоб ми вигравали, але арбітр має бути нейтральним»
Півзахисник містян відреагував на суперечливий епізод у матчі з Тоттенгемом
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловив невдоволення суддівським рішенням у матчі 24-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Тоттенгема, який завершився внічию 2:2.
Ключовим став епізод на 53-й хвилині, коли Домінік Соланке відкрив рахунок за лондонців. Перед ударом по воротах форвард Тоттенгема вдарив захисника Манчестер Сіті Марка Гехі ззаду по ногах. Попри це, арбітр і система VAR зарахували взяття воріт, вважаючи, що нападник грав у м’яч.
Він вдарив його по нозі. Це абсолютно очевидно. Чистий фол. Але це вже не перший такий випадок. Подібне траплялося у двох або трьох матчах за нашої участі. Чесно кажучи, я не розумію, чому так відбувається.
Я розумію, що Манчестер Сіті занадто часто перемагає і люди не хочуть, щоб ми вигравали, але арбітр має бути нейтральним. Це несправедливо, – наводить слова Родрі Daily Mail.
