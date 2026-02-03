Гвардіола назвав тренера, який стане його ідеальним наступником для Ман Сіті
Хабі Алонсо привертає увагу Манчестер Сіті та Ліверпуля
близько 3 годин тому
Хабі Алонсо/фото: Реал
Іспанський наставник Хабі Алонсо потрапив у поле зору двох провідних клубів Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Fichajes.
За даними джерела, 43-річний тренер привернув увагу Манчестер Сіті та Ліверпуля, які ведуть боротьбу за його призначення на посаду головного тренера. Пеп Гвардіола назвав Алоно своїм ідеальним наступником.
Останнім клубом, де працював Алонсо, був мадридський Реал. Іспанець залишив команду після того, як «вершкові» під його керівництвом програли Барселоні у Суперкубку Іспанії.