Іспанський наставник Хабі Алонсо потрапив у поле зору двох провідних клубів Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Fichajes.

За даними джерела, 43-річний тренер привернув увагу Манчестер Сіті та Ліверпуля, які ведуть боротьбу за його призначення на посаду головного тренера. Пеп Гвардіола назвав Алоно своїм ідеальним наступником.

Останнім клубом, де працював Алонсо, був мадридський Реал. Іспанець залишив команду після того, як «вершкові» під його керівництвом програли Барселоні у Суперкубку Іспанії.

Раніше Гвардіола оцінив нічию Манчестер Сіті з Тоттенгемом.