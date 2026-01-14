Чинний володар Кубка англійської ліги Ньюкасл в півфіналі турніру зустрічався з Манчестер Сіті. Перший з двох матчів завершився перемогою гостей з рахунком 0:2.

Команда Хосепа Гвардіоли відклала розв'язку на другу половину зустрічі. Новачок Сіті Семеньйо в другому матчі після переходу з Борнмута вразив ворота Ньюкасла.

Ньюкасл спробував відреагувати тиском на чужі ворота, створивши кілька небезпечних нагод, проте Вісса і Гімарайнш не змогли цього вечора забити Траффорду.

У доданий час до другого тайму Ман Сіті знайшов свій шанс, коли Шеркі після виходу на заміну забезпечив своїй команді перевагу у 2 голи перед грою у відповідь 4 лютого в Манчестері.

Кубок англійської ліги. Півфінал. Перша гра

Ньюкасл - Манчестер Сіті 0:2

Голи: Семеньйо, 53, Шеркі, 90+9