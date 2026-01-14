Манчестер Сіті та Ньюкасл визначили сильнішого в півфіналі Кубка англійської ліги
Все вирішиться в другій грі
близько 1 години тому
Чинний володар Кубка англійської ліги Ньюкасл в півфіналі турніру зустрічався з Манчестер Сіті. Перший з двох матчів завершився перемогою гостей з рахунком 0:2.
Команда Хосепа Гвардіоли відклала розв'язку на другу половину зустрічі. Новачок Сіті Семеньйо в другому матчі після переходу з Борнмута вразив ворота Ньюкасла.
Ньюкасл спробував відреагувати тиском на чужі ворота, створивши кілька небезпечних нагод, проте Вісса і Гімарайнш не змогли цього вечора забити Траффорду.
У доданий час до другого тайму Ман Сіті знайшов свій шанс, коли Шеркі після виходу на заміну забезпечив своїй команді перевагу у 2 голи перед грою у відповідь 4 лютого в Манчестері.
Кубок англійської ліги. Півфінал. Перша гра
Ньюкасл - Манчестер Сіті 0:2
Голи: Семеньйо, 53, Шеркі, 90+9