Гвардіола оцінив стан травмованих гравців Ман Сіті
З Форест вони не помічники
близько 1 години тому
Хосеп Гвардіола / Фото - Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився про кадрову ситуацію перед грою 18 туру АПЛ проти Ноттінгем Форест Його слова наводить пресслужба клубу.
В клубному лазареті перебувають Родрі, Жеремі Доку та Джон Стоунз.
Родрі набагато, набагато краще. Чи буде він доступний, ми вирішимо сьогодні. Доку і Джон ще не готові, але скоро вони повернуться, - розповів Гвардіола.
Матч Манчестер Сіті - Ноттінгем Форест відбудеться в суботу, 27 грудня. Початок - о 14:30.