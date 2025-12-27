Найкращий бомбардир в історії АПЛ Алан Ширер (260 голів) висловився про цьогорічний календар ліги в період Різдва.

Славетного в минулому форварда обурило рішення трансляторів поставити на Boxing Day лише 1 матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл (1:0).

Не можу повірити, що в Boxing Day всього одна гра. Я не пам'ятаю, коли востаннє у мене був вихідний в Boxing Day. Я завжди працював у цей день. Я продовжував це робити і після завершення кар'єри, як волонтер на програмі Match of the Day.

Але Бог знає, як довго тепер я не буду працювати в Boxing Day. Я працюю 27-го, але не в Boxing Day. Здається божевіллям, що в Boxing Day всього одна гра, це дуже дивно.

Куди котиться світ? Решта Європи, наприклад, Німеччина та Іспанія, відпочивають. Але все своє життя я спостерігав спорт в Boxing Day і навколо нього. Дивно, що всього один матч.

Спорт у Boxing Day - важливе явище в нашій країні. Зазвичай у цей час проходить дуже багато матчів. Думаю, я б пропав без цього. Бог знає, що було б, якби його не було, - зізнався Ширер.