Лівий вінгер донецького Шахтаря Кевін може залишити український чемпіонат до закриття трансферного вікна, повідомляє турецьке видання Fanatik.

Інтерес до 22-річного бразильця виявляє чинний чемпіон Туреччини Галатасарай, який має намір посилити склад для боротьби у Суперлізі та Лізі чемпіонів.

Команда Окана Бурука розглядає Кевіна як оптимальну заміну для 25-річного Бариша Йілмаза, який швидше за все залишить клуб. Головним кандидатом на його підписання називають саудівський Неом, який готовий заплатити близько 40 мільйонів євро.

Галатасарай готовий відпустити Йілмаза і зробити все, щоб закрити угоду щодо Кевіна. Сам футболіст уже повідомив керівництво Шахтаря про небажання продовжувати кар'єру в Україні та попросив дати згоду на трансфер.

Варто зазначити, що конкуренцію турецькому гранду складає англійський Фулхем. Очікується, що перехід бразильця може принести донецькій команді близько 40 мільйонів євро.