Галатасарай розпочав перемовини з ПСЖ щодо російського голкіпера
Турецький клуб зосередився на трансфері
близько 2 годин тому
Галатасарай розпочав переговори з Парі Сен-Жермен з приводу можливого трансферу російського воротаря Матвія Сафонова.
За інформацією турецького журналіста Сулеймана Родопа, спочатку стамбульці придивлялися до Джанлуїджі Доннарумми, проте після перших обговорень змінили напрямок і вийшли на ПСЖ з інтересом до Сафонова.
Нещодавно Сафонов перейшов у французький клуб із Краснодара, але висока конкуренція у воротах змусила керівництво парижан розглядати оренду чи навіть повноцінний трансфер росіянина.
Галатасарай активно шукає нового надійного кіпера перед початком сезону, і 25-річний голкіпер збірної Росії наразі розглядається як пріоритетний кандидат.
Раніше повідомлялося, чому ПСЖ затягує трансфер Забарного.
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