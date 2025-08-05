Галатасарай розпочав переговори з Парі Сен-Жермен з приводу можливого трансферу російського воротаря Матвія Сафонова.

За інформацією турецького журналіста Сулеймана Родопа, спочатку стамбульці придивлялися до Джанлуїджі Доннарумми, проте після перших обговорень змінили напрямок і вийшли на ПСЖ з інтересом до Сафонова.

Нещодавно Сафонов перейшов у французький клуб із Краснодара, але висока конкуренція у воротах змусила керівництво парижан розглядати оренду чи навіть повноцінний трансфер росіянина.

Галатасарай активно шукає нового надійного кіпера перед початком сезону, і 25-річний голкіпер збірної Росії наразі розглядається як пріоритетний кандидат.

Раніше повідомлялося, чому ПСЖ затягує трансфер Забарного.