Сергій Разумовський

У матчі п’ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026, в якому Україна на виїзді протистоїть Франції, дебют у національній команді відзначив захисник київського Динамо Тарас Михавко. Для центрбека це перша поява у складі головної збірної країни – раніше він грав лише за юнацькі та молодіжні команди України.

Однак вдалим дебют для захисника точно не назвеш. На початку другого тайму Михавко порушив правила у штрафному й «привіз» пенальті, який упевнено реалізував Кіліан Мбаппе. Після цього забив і Майкл Олісе.

Зустріч із французами стала знаковою і для кількох інших гравців. Олександр Караваєв отримав перший виклик до збірної після паузи з 2023 року. Олександр Сваток зіграв другий матч за національну команду у 2025 році – попередній був у плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Півзахисник Єгор Назарина також повернувся до складу після дворічної перерви, а для Романа Яремчука це перша поява у відбіркових поєдинках до чемпіонату світу-2026.

Пряма трансляція матчу Франція – Україна.