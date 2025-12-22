59-річний колишній воротар збірної Колумбії Рене Ігіта знову опинився в центрі уваги, повторивши свій культовий сейв, відомий у всьому світі як удар скорпіона. Легендарний епізод стався під час матчу ветеранів у Колумбії.

Хоча нове виконання вже не зрівняється з оригіналом за рівнем складності та несподіванки, ефектний трюк усе одно зібрав хвилю захоплених реакцій серед уболівальників.

Сейв у стилі скорпіона є акробатичним відбиттям м’яча з положення, коли воротар закидає ноги назад, нагадуючи рух хвоста скорпіона. Уперше Ігіта виконав цей трюк у 1995 році в товариському матчі між збірними Колумбії та Англії на стадіоні Вемблі. Той момент назавжди увійшов до історії футболу та став символом сміливості й нестандартного стилю колумбійського голкіпера.