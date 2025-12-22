Спортивний юрист Юрій Юрченко висловився по розгляду справи недограного матчу 15 туру УПЛ Металіст 1925 - Верес. Його слова наводить пресслужба рівненського клубу.

Правник у цій справі представляє Верес, який наполягає на зарахуванні Металісту 1925 технічної поразки.

- До КДК наш клуб надіслав одразу два експертних висновки (Київської та Рівненської торгово-промислових палат) про те, що відсутній форс-мажор. Тобто проблеми з електропостачанням на стадіоні в Житомирі 7-го грудня ніяк не були форс-мажорними. Таким чином, КДК вже має офіційне підтвердження того безпосередньо від установ яким держава надала виключне право встановлювати наявність чи відсутність форс-мажору. Тобто цей факт нами доведений, повністю і єдиним можливим належним доказом від незалежної установи.

Втім, остаточне рішення по грі - чомусь досі не ухвалене. Хоча висновки Торгово-промислової палати (ТПП) щодо питань наявності-відсутності форс-мажору є основою для прийняття рішень у всіх судових інстанціях. Але з якихось причин вони не є достатнім аргументом для КДК УАФ. Наразі складається враження, що наші аргументи і докази просто не беруть до уваги чи вони є незручними, і це незручно саме для Металіста 1925 і не на його користь.

Тому, ми стурбовані тим, що розгляд цього питання вже вдруге відтерміновують. І тому виникає сумнів в обʼєктивності підходу до доказів від Вереса, окремо, та від Металіста 1925, окремо. Згідно Закону України «Про Торгово-промислові палати» чітко встановлено, що саме ТПП засвідчують наявність чи відсутність форс-мажорних обставин, і ніхто інший, і не будь-який так званий незалежний експерт. Будь-який експерт не може замінити чи підміняти ТПП. Фактично, КДК поставила під сумнів незалежність висновків Торгово-промислової палати, назвавши їх залежними... Це нонсенс.

- Що означає формулювання «незалежна експертиза»? Як це має відбуватися?

- Ми взагалі не розуміємо, про які незалежні експертизи може йтися після того як єдиновизнані і уповноважені з даного питання установи - ТПП, надали однозначний висновок - форс-мажору немає. Хто цих незалежних експертів найматиме і як підтвердити їхню кваліфікацію і в чому вони більш незалежні, ніж ТПП? Що повинні шукати ці незалежні експерти? Адже, зараз вже є всі підтвердження того, що саме клуб-господар не забезпечив якісну роботу електроживлення стадіону. Все це виглядає, як спроба обійти чинний Регламент на користь Металіста 1925.

Фактично, спроба не дотримуватися Регламенту при вирішенні справи і тим самим виправдати його невиконання. Навіщо було погоджуватися тоді грати в умовах війни, щоб потім посилатися на війну як форс-мажор. Саме з врахуванням футболу в умовах війни й вносилися відповідні зміни в Регламент змагань вже не перший рік щоб клуб-господар вживав всіх необхідних заходів щоб забезпечити належні умови проведення матчу і не називав свою неспроможність це забезпечити форс-мажором. І змушувати КДК при кожному такому назабезпеченні матчу безперебійним електропостачанням копирсатися в термінології з електропостачання та в електрообладнанні тощо.