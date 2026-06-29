Сергій Разумовський

За інформацією ведучого програми «ТаТоТаке» Михайла Співаковського, ситуація з Андрієм Ярмоленком у Динамо виглядає не так, як раніше повідомляв скандальний інсайдер Ігор Бурбас.

Раніше Бурбас заявляв, що досвідчений вінгер нібито не перебуває на зборах команди через те, що не братиме участі в єврокубках і зосередиться виключно на матчах УПЛ. Втім, за даними Співаковського, справжня причина відсутності Ярмоленка на старті зборів значно простіша — футболіст отримав додатковий час на відпочинок за домовленістю з тренерським штабом і керівництвом клубу.

Повідомляється, що Андрій Ярмоленко розпочинає підготовку до сезону-2026/27 разом із командою з 30 червня. Джерело стверджує, що гравець просто попросив надати йому трохи більше часу на відновлення, ніж іншим збірникам, які були залучені до перших матчів під керівництвом Андреа Мальдери, і в клубі пішли йому назустріч.

Сам Співаковський зазначив, що, за його інформацією, Ярмоленко має повернутися до повноцінних тренувань. Водночас він висловив сумнів у тому, що за десять днів футболіст встигне набрати оптимальну форму, аби відразу виходити у стартовому складі на матчі кваліфікації Ліги Європи.

Також ведучий скептично поставився до версії про те, що Ярмоленко начебто заздалегідь домовився не грати в єврокубках, щоб зосередитися на виступах у внутрішньому чемпіонаті. За словами Співаковського, він нічого не чув про подібний сценарій і не вірить у його правдивість.

Таким чином, наразі більш імовірною виглядає версія, що відсутність Ярмоленка на початку зборів пов’язана не з обмеженням його ролі в сезоні, а лише з індивідуально узгодженим графіком підготовки.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо зіграє проти Університаті Клуж.