Інгулець та Ворскла після вильоту з УПЛ провели матчі в Першій лізі
Жодна з цих команд не поступилася
близько 1 години тому
У стартовому турі Першої ліги сезону Інгулець та Буковина провели напружену зустріч. Інгулець, який залишив УПЛ минулого сезону, під керівництвом Василя Кобіна прагне якнайшвидше повернутися до еліти.
Проте відкриття сезону для амбітних суперників пройшло без забитих м'ячів і напружений матч завершився нульовою нічиєю.
Перша ліга. 1-й тур
Інгулець – Буковина 0:0
В іншій зустрічі увагу привернула Ворскла, яка опинилася в Першій лізі вперше з 1996 року. Полтавська команда приймала на своєму полі Фенікс-Маріуполь. Вже на 4-й хвилині господарі пропустили, але після перерви змогли змінити хід гри та здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Переможні м'ячі записали на свій рахунок новачки колективу Буренко та Татарков.
Перша ліга. 1-й тур
Ворскла – Фенікс-Маріуполь 2:1
Голи: Буренко, 57, Татарков, 67 – Сидоренко, 4