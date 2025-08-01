Павло Василенко

Зіграно перші три матчі нової кампанії Першої ліги.

У неділю, 3 серпня, запорізький СК Металург мав провести поєдинок стартового туру Першої ліги України проти харківського Металурга.

Однак, на своїй сторінці у соцмережі X, Металург повідомив, що цей матч не буде зіграно у запланований час через прохання харків'ян.

Зазначається, що Металіст звернувся до Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) з проханням перенести гру в зв’язку з викликом чотирьох футболістів своєї команди до юнацької збірної України U-19.

Перша ліга, 1-й тур

ЮКСА – Поділля – 1:0

Гол: Кастро, 37 (пенальті).

Вікторія – Прикарпаття – 0:2

Голи: Хома, 33, 38.

Агробізнес – Лівий Берег – 2:0

Голи: Войтіховський, 3, 26.

Інші матчі першого туру будуть зіграні 2-3 серпня.