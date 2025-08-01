Перша ліга. Перемога Поділля, поразки Лівого Берега та Вікторії
Стартував сезон у другому дивізіоні України
близько 1 години тому
Зіграно перші три матчі нової кампанії Першої ліги.
У неділю, 3 серпня, запорізький СК Металург мав провести поєдинок стартового туру Першої ліги України проти харківського Металурга.
Однак, на своїй сторінці у соцмережі X, Металург повідомив, що цей матч не буде зіграно у запланований час через прохання харків'ян.
Зазначається, що Металіст звернувся до Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) з проханням перенести гру в зв’язку з викликом чотирьох футболістів своєї команди до юнацької збірної України U-19.
Перша ліга, 1-й тур
ЮКСА – Поділля – 1:0
Гол: Кастро, 37 (пенальті).
Вікторія – Прикарпаття – 0:2
Голи: Хома, 33, 38.
Агробізнес – Лівий Берег – 2:0
Голи: Войтіховський, 3, 26.
Інші матчі першого туру будуть зіграні 2-3 серпня.
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