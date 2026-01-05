Павло Василенко

Український захисник Евертона Віталій Миколенко не збирається до Туреччини.

«Наскільки мені відомо, повідомлення про буцімто перемовини українського захисника із Галатасараєм не відповідають дійсності. Миколенко зацікавлений грати лише в топ-5 європейських чемпіонатах. Водночас зберегти футболіста збирається і його нинішній клуб Евертон», – написав інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

Відзначається, що у «ірисок» є право автоматичного продовження контракту з гравцем до літа 2027 року і цією опцією англійська сторона скористається.

Миколенко в цьому сезоні взяв участь у 19 поєдинках Евертона результативними діями не відзначився.