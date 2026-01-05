Інсайдер повідомив, де Миколенко хоче продовжити кар’єру
Футболіст наразі виступає в АПЛ
близько 2 годин тому
Український захисник Евертона Віталій Миколенко не збирається до Туреччини.
«Наскільки мені відомо, повідомлення про буцімто перемовини українського захисника із Галатасараєм не відповідають дійсності.
Миколенко зацікавлений грати лише в топ-5 європейських чемпіонатах. Водночас зберегти футболіста збирається і його нинішній клуб Евертон», – написав інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.
Відзначається, що у «ірисок» є право автоматичного продовження контракту з гравцем до літа 2027 року і цією опцією англійська сторона скористається.
Миколенко в цьому сезоні взяв участь у 19 поєдинках Евертона результативними діями не відзначився.
