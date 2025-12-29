Турецький клуб Галатасарай серйозно зацікавився українським захисником англійського Евертона Віталієм Миколенком.

Як повідомляє авторитетне турецьке видання Fotospor, стамбульська команда має намір спробувати підписати футболіста вже в найближче зимове трансферне вікно. Галатасарай перебуває в активному пошуку посилення лівого флангу оборони та розглядає Миколенка як одного з ключових варіантів.

Діюча угода українського гравця з Евертоном розрахована до завершення поточного сезону, що може помітно спростити переговорний процес і зробити можливий трансфер вигіднішим з фінансової точки зору турецького гранду.

