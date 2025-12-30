26-річний лівий захисник Евертона Віталій Миколенко не продовжить кар'єру у турецькому Галатасараї.

Як повідомляє Sport.ua, між клубами справді велися обговорення можливого трансферу українця, проте стамбульська сторона відмовилася задовольняти фінансові вимоги Евертона. Леви не погодилися платити суму, яку вимагали іриски.

Точна оцінка вартості Миколенка з боку керівництва англійського клубу не розкривається, проте, за даними Transfermarkt, його ринкова ціна становить близько 25 мільйонів євро.

Віталій захищає кольори Евертона з початку 2022 року. Діюча угода українського футболіста з клубом з Ліверпуля розрахована до літа 2026 року. У поточному сезоні АПЛ 2025/26 Миколенко взяв участь у 15 матчах, не відзначившись результативними діями. Також на його рахунку чотири попередження.