Павло Василенко

Президент Мілана Паоло Скароні заявив, що до 2031 року два гранди Серії А матимуть арену, яка не матиме аналогів у Європі.

«Проєкт нового стадіону на Сан-Сіро – мегасучасний і амбітний. У нього вкладено колосальні кошти, і ми обов’язково доведемо його до кінця. Мілан та Інтер отримають найсучасніший стадіон Європи, яким пишатимуться всі міланці», – сказав Скароні.

Стадіон стане частиною грандіозного проєкту перетворення району Сан-Сіро на спортивно-розважальний центр. План передбачає:

пішохідну зону на 110 000 м² зелених насаджень (40% території),

повністю підземну парковку,

доступні для містян спортивні та розважальні майданчики.

Нова арена на 60 000 місць матиме прізвисько «Собор» – її дизайн надихнутий Міланським собором та Галереєю Віктора Еммануїла II. Стадіон отримає вертикальні планки й скляну стіну, що створять денну галерею, а внутрішня структура буде «найінтимнішою в Європі», наближаючи глядачів максимально близько до поля.

Клуби вже домовилися про купівлю землі за 197 мільйонів євро, а завершення будівництва планують на 2031 рік – якраз до Євро-2032, який прийматимуть Італія та Туреччина.