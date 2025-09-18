Павло Василенко

Італійські Мілан та Інтер досягли угоди з містом про придбання свого домашнього стадіону «Сан-Сіро», що дозволить їм розпочати роботу над новим проєктом після отримання адміністративних дозволів.

Клуби придбають стадіон та навколишню землю приблизно за 200 мільйонів євро. Вони планують побудувати на цьому місці абсолютно новий стадіон, що призведе до часткового або повного знесення «Сан-Сіро».

Нова трибуна матиме місткість 71 500 місць, а поблизу неї буде побудовано торговий центр, офісні приміщення, готель, парк, музей та оздоровчий центр, повідомляє DPA.

«Ми досягли угоди з обома клубами Мілана. Новий стадіон має бути завершений до 2031 року, оскільки Європейський футбольний союз (УЄФА) чітко дав нам зрозуміти, що не розглядатиме Мілан як господаря чемпіонату Європи 2032 року, доки не буде побудовано новий стадіон «Сан-Сіро», – сказав мер міста Джузеппе Сала.

Будівельні роботи точно не розпочнуться до початку Зимових Олімпійських ігор наступного року, оскільки «Сан-Сіро» має прийняти церемонію відкриття, яка запланована на 6 лютого 2026 року.