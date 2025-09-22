Інтер змусив понервувати власних фанів у грі проти Сассуоло
Ліга чемпіонів забрала чимало сил
32 хвилини тому
Фото - Марко Луццані/ Getty Images
Інтер в домашньому поєдинку 4 туру Серії А вийшов переможцем в протистоянні з Сассуоло. Матч у Мілані завершився з рахунком 2:1.
Віцечемпіон Італії забив по голу в кожному з таймів. Дімарко і автогол гостей повинні були забезпечити комфортну перевагу Інтеру, проте новачок Серії А змусив понервувати фанів «неррадзурі».
М'яч Чедірра встановив підсумковий результат зустрічі на «Джузеппе Меацца».
Серія А. 4 тур
Інтер - Сассуоло 2:1
Голи: Дімарко 14, Мухаремович 81 (автогол) - Хеддіра 84
