Інтер Майамі офіційно продовжив контракт із нападником команди Луїсом Суаресом. Нова угода з 38-річним уругвайським футболістом діятиме до кінця сезону 2026 року.

У клубі підкреслили важливу роль форварда в успіхах команди за підсумками минулого року.

Суарес підписав новий контракт після завершення історичного сезону 2025 року, який став для нього другим у складі Інтер Майамі. Величезний досвід і лідерські якості нападника відіграли вирішальну роль у здобутті клубом третього та четвертого титулів — перемоги в чемпіонаті Східної конференції та Кубку MLS.

Луїс Суарес приєднався до Інтер Майамі у 2024 році, перейшовши з бразильського Греміо за 4 мільйони євро. У сезоні МЛС він провів 32 матчі, в яких відзначився 10 забитими м’ячами та 10 результативними передачами. Разом із командою форвард став чемпіоном MLS.

Уругваєць є найкращим бомбардиром в історії національної збірної Уругваю, переможцем Кубка Америки, багаторазовим чемпіоном та володарем Кубка Іспанії, тріумфатором Ліги чемпіонів у складі Барселони, а також чемпіоном Уругваю та Нідерландів.