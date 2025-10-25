Павло Василенко

Ліонель Мессі, 37-річний аргентинський маестро, знову довів, що час над ним не владний.

У першому матчі плей-оф MLS його Інтер Маямі переміг Нешвілл з рахунком 3:1, а сам Мессі оформив дубль, продемонструвавши, що все ще залишається найвищим стандартом у футболі.

Перед грою Ліонель вийшов на поле, тримаючи у руках «Золоту бутсу» – нагороду найкращому бомбардиру MLS (29 голів у 28 матчах). І вже за кілька хвилин після стартового свистка він підтвердив, що ця нагорода – більш ніж заслужена.

На 19-й хвилині Мессі відкрив рахунок точним ударом головою, а на 62-й Альєнде подвоїв перевагу.

У компенсований час аргентинець поставив фінальну крапку – 3:0. Гості змогли лише забити гол престижу.

Ця перемога – ще одне свідчення феномену Мессі: за свою кар’єру він уже має 891 гол, і, схоже, не збирається зупинятися.