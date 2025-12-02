Італійські ЗМІ повідомляють, що Інтер виявляє інтерес до голкіпера Тоттенхема Гульєльмо Вікаріо, який може повернутися до Серії A вже найближчого літа. За даними La Gazzetta dello Sport та Il Corriere dello Sport, вартовий воріт збірної Італії розглядає можливість відновити кар'єру на батьківщині після завершення сезону.

29-річний Вікаріо провів сильний період у Тоттенхемі, включаючи перемогу в Лізі Європи у 2025 році. Проте бажання повернутися до Італії та ймовірні перестановки у складі нерадзуррі роблять перехід цілком реальним. Інтер, як очікується, попрощається з Яном Зоммером після закінчення сезону, тому позиція основного воротаря стоїть у клубу серед ключових завдань. Інтерес до Вікаріо з боку Інтера виникав ще влітку 2023 року, після переходу Андре Онана в Манчестер Юнайтед.

Контракт Вікаріо з лондонським клубом діє до 2028 року, а його оклад становить близько 2,8 мільйонів євро на рік. За інформацією Gazzetta, Тоттенхем оцінює можливий трансфер приблизно 30 мільйонів євро, тоді як Corriere dello Sport припускає, що клуб може погодитися і на суму близько 25 мільйонів.

Раніше Інтер завдяки дублю Мартінеса здолав Пізу.