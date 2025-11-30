Інтер завдяки дублю Мартінеса здолав Пізу
Аргентинець забив вирішальні м’ячі в другому таймі
близько 16 годин тому
Лаутаро Мартінес/фото: Інтер
30 листопада відбувся поєдинок 13-го туру італійської Серії А між Пізою та Інтером. Матч пройшов на стадіоні Арена Гарібальді у Пізі.
Міланський клуб підтвердив статус фаворита та впевнено здобув перемогу з рахунком 2:0.
Головним героєм цієї зустрічі став аргентинський форвард Лаутаро Мартінес, який оформив дубль в другому таймі та приніс команді важливі три очки.
Серія А. 13-й тур, 30 листопада
Піза – Інтер – 0:2
Голи: Мартінес, 69, 83
