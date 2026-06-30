Сергій Разумовський

Інтер оголосив про завершення співпраці одразу з чотирма гравцями. Міланський клуб, окрім голкіпера Яна Зоммера, офіційно підтвердив відхід захисників Франческо Ачербі, Маттео Дарміана та Стефана де Врея.

Франческо Ачербі залишає нерадзуррі після чотирьох сезонів у команді. За цей час досвідчений центральний захисник допоміг Інтеру завоювати шість трофеїв та був важливою частиною оборонної лінії клубу.

Маттео Дарміан, у свою чергу, завершує свій шестирічний етап кар’єри в міланському клубі. Універсальний оборонець за час виступів у складі Інтера здобув дев’ять трофеїв і зарекомендував себе як надійний та корисний виконавець.

Найдовше серед усіх у команді виступав Стефан де Врей. Нідерландський центрбек провів у складі Інтера вісім сезонів, протягом яких також виграв дев’ять трофеїв і став одним із символів захисту міланців останніх років.

На офіційному сайті Інтер подякував усім чотирьом футболістам за професіоналізм, внесок у досягнення команди та побажав їм успіхів у подальшій кар’єрі.

Таким чином, міланський клуб прощається одразу з кількома досвідченими виконавцями, які відігравали важливу роль у його успіхах протягом останніх сезонів. Офіційно починається кадрова перебудова.