Сергій Разумовський

Інтер попрощався зі швейцарським воротарем Яном Зоммером після завершення контракту. Про це повідомила пресслужба міланського клубу.

37-річний голкіпер залишає нерадзуррі після трьох сезонів, протягом яких був одним із ключових гравців команди та допоміг їй здобути чотири трофеї. У складі Інтера Зоммер виграв два чемпіонства Серії А, а також по одному разу тріумфував у Кубку Італії та Суперкубку Італії.

За час виступів за міланський клуб швейцарець провів 139 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках він пропустив 120 м’ячів, а в 66 зустрічах зумів зберегти свої ворота «сухими».

Ян Зоммер приєднався до Інтера в серпні 2023 року. Тоді міланці обрали саме досвідченого швейцарця, відмовившись від варіанта з українським воротарем Анатолієм Трубіним, трансфер якого міг обійтися дорожче.

Наразі майбутнє Зоммера залишається відкритим, однак раніше в медіа з’являлася інформація, що він може продовжити кар’єру в амстердамському Аяксі.