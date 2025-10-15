Павло Василенко

Інтер офіційно підтвердив надзвичайно успішний фінансовий звіт клубу за сезон 2024/25. Вперше за 15 років міланський гранд зафіксував прибуток у розмірі 35,4 мільйона євро, а також рекордні для італійського футболу доходи у розмірі 567 мільйонів євро.

З цієї нагоди президент клубу Джузеппе Маротта зробив заяву, в якій привітав фінансове становище «нерадзуррі».

«Фінансовий звіт, який ми представляємо сьогодні, знаменує історичну подію: вперше в сучасній історії Інтера ми зафіксували чистий прибуток. Цей результат відображає силу нашої стратегії, яка базується на відданості принципам сталого розвитку, операційної ефективності та максимізації наших ресурсів. Особлива подяка Oaktree, яка підтримує та керує клубом з професіоналізмом та стратегічним баченням, забезпечуючи надійне управління та фінансову дисципліну».

Також Маротта додав інформацію про стадіон клубу «Сан-Сіро».

«Протягом останніх тижнів міська рада Мілана уповноважила Інтер та Мілан придбати стадіон «Сан-Сіро» та навколишню територію. Це рішення відкриває виняткові можливості для нашого клубу, для міста та для всього італійського футболу. Цей проєкт є історичним поворотним моментом не лише з точки зору сталого розвитку та зростання доходів, але й у враженні, яке ми зможемо запропонувати нашим уболівальникам та мешканцям Мілана. Ми сповнені рішучості створити сучасний та інноваційний об'єкт, який стане прикладом для інших європейських футбольних клубів та мотивацією для подальшого розвитку нашої громади. Наша амбіція – переконатися, що Інтер та його вболівальники матимуть дім, гідний нашої історії та майбутнього».

Наразі Інтер займає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 12 очок в шести матчах.