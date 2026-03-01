Інтер після вильоту з ЛЧ сповна відігрався на команді Малиновського
Дженоа поступився лідеру
близько 11 годин тому
Руслан Малиновський / Фото - Getty Images
Інтер в 27 турі Серії А приймав Дженоа. Матч у Мілані завершився з рахунком 2:0.
Команді Крістіана Ківу забила по голу в кожнрому з таймів - Дімарко відкрив рахунок на 30-й хвлиині, а по перерві Чалханоглу з пенальті закрив питання про переможця.
Хавбек Дженоа та збірної України Руслан Малиновський в цьому матчі був замінений після першого тайму.
Серія А. 27 тур
Інтер - Дженоа 2:0
Голи: Дімарко, 31, Чалханоглу, 69 (з пенальті)
Поділитись