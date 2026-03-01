Інтер в 27 турі Серії А приймав Дженоа. Матч у Мілані завершився з рахунком 2:0.

Команді Крістіана Ківу забила по голу в кожнрому з таймів - Дімарко відкрив рахунок на 30-й хвлиині, а по перерві Чалханоглу з пенальті закрив питання про переможця.

Хавбек Дженоа та збірної України Руслан Малиновський в цьому матчі був замінений після першого тайму.

Серія А. 27 тур

Інтер - Дженоа 2:0

Голи: Дімарко, 31, Чалханоглу, 69 (з пенальті)