У матчі-відповіді стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 між Реалом та Бенфікою захисник мадридців Рауль Асенсіо зазнав ушкодження та був госпіталізований.

Інцидент стався на 77-й хвилині зустрічі за рахунку 2:1. Під час верхової боротьби на половині поля суперника іспанець жорстко зіткнувся з партнером по команді Едуарду Камавінгою. Француз продовжив гру без наслідків, тоді як Асенсіо не зміг підвестися самостійно.

Оборонця замінив Давід Алаба, а поле Рауль залишив на ношах.

Після матчу футболіст звернувся до вболівальників у соціальних мережах.

Дякую за підтримку. Це був лише переляк, усе гаразд. Уперед, до наступного раунду — Hala Madrid!, — написав Асенсіо.

Нагадаємо, за підсумками двоматчевого протистояння Реал здобув перемогу над Бенфікою та пробився до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.