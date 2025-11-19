Інтер активно вивчає трансферний ринок у пошуках футболіста, який у майбутньому зможе замінити правого вінгбека команди Дензела Думфріса, повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво міланського клубу вже розглядає різні варіанти для посилення флангу з огляду на майбутнє 29-річного нідерландця. У клубі хочуть мати готову альтернативу у разі можливого трансферу чи спадів у формі. Одним із аналізованих кандидатів є Маттео Дарміан.

Дензел Думфріс грає за Інтер з 2021 року, коли перейшов із ПСВ за 12,5 млн євро. У поточному сезоні він провів 15 матчів і забив 3 голи, залишаючись одним із ключових гравців на правому фланзі.

Раніше повідомлялося, що Інтер перед паузою збірних вийшов в лідери Серії А.