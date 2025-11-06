Кайрат відігрався у протистоянні з Інтером, але нерадзуррі, все ж, святкували перемогу. Відео
«Змії» несподівано мали проблеми у четвертому турі Ліги чемпіонів
близько 2 годин тому
У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Інтер мінімально переграв Кайрат.
Господарі від самого початку володіли ініціативою, що відобразилося у статистиці: удари 23 (9 у площину) проти 7 (3), нерадзуррі подали втричі більше кутових. Перевагу міланцям приніс гол Лаутаро Мартінеса – аргентинець відкрив рахунок перед свистком на перерву.
У другому таймі Кайрат швидко повернувся в гру: на 55-й хвилині Арад зрівняв рахунок. Однак Інтер знову накинувся на ворота гостей і Карлос Аугусто встановив остаточні 2:1. До фіналу нерадзуррі контролювали перебіг подій і втримали заслужену перемогу.
До вашої уваги огляд матчу.
Інтер набрав максимум очок і ввійшов до трійки лідерів. Кайрат з одним балом – 34-й.
Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур
Інтер – Кайрат 2:1
Голи: Л. Мартінес, 45, Аугусто, 67 – Арад, 55
Інтер: Зоммер, Біссек (Аканджі, 81), де Врей, Аугусто, Думфріс, Фраттезі (Сучич, 63), Барелла (Чалханоглу, 71), Зелінські, Дімарко, Л. Мартінес (Бонні, 46), Еспозіто (Тюрам, 71).
Кайрат: Анарбеков, Мринський, Широбоков, Сорокін, Мата, Касабулат (Садибеков, 76), Арад (Байбек, 71), Громико (Тапалов, 46), Жоржинью (Заріа, 76), Сатпаєв, Едмілсон (Рікардіньйо, 71).
Попередження: Барелла, 58