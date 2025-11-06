Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Інтер мінімально переграв Кайрат.

Господарі від самого початку володіли ініціативою, що відобразилося у статистиці: удари 23 (9 у площину) проти 7 (3), нерадзуррі подали втричі більше кутових. Перевагу міланцям приніс гол Лаутаро Мартінеса – аргентинець відкрив рахунок перед свистком на перерву.

У другому таймі Кайрат швидко повернувся в гру: на 55-й хвилині Арад зрівняв рахунок. Однак Інтер знову накинувся на ворота гостей і Карлос Аугусто встановив остаточні 2:1. До фіналу нерадзуррі контролювали перебіг подій і втримали заслужену перемогу.

До вашої уваги огляд матчу.

Інтер набрав максимум очок і ввійшов до трійки лідерів. Кайрат з одним балом – 34-й.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур

Інтер – Кайрат 2:1

Голи: Л. Мартінес, 45, Аугусто, 67 – Арад, 55

Інтер: Зоммер, Біссек (Аканджі, 81), де Врей, Аугусто, Думфріс, Фраттезі (Сучич, 63), Барелла (Чалханоглу, 71), Зелінські, Дімарко, Л. Мартінес (Бонні, 46), Еспозіто (Тюрам, 71).

Кайрат: Анарбеков, Мринський, Широбоков, Сорокін, Мата, Касабулат (Садибеков, 76), Арад (Байбек, 71), Громико (Тапалов, 46), Жоржинью (Заріа, 76), Сатпаєв, Едмілсон (Рікардіньйо, 71).

Попередження: Барелла, 58