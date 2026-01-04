Інтер в рамках 18 туру Серії А зустрічався з Болоньєю. Матч у Мілані завершився з рахунком 3:1.

Підопічним Крістіана Ківу була потрібна лише перемога, щоб за підсумками ігрового вікенду обійти Мілан та Наполі, які свої матчі виграли.

Нерадзуррі перед перервою вдалося відкрити рахунок. Зелінський наважився на удар за меж штрафного майданчика, проти якого виявився не готовим воротар гостей.

Гол в роздягальню деморалізував Болонью, яка на початку другої 45-хвилинки отримала у власні ворота гол від Лаутаро на додачу до асисту в першому таймі.

На 74-й хвилині Тюрам оформив третій гол Інтера в цьому матчі, дозволивши гостям провести гол престижу на «Джузеппе Меацца».

Серія А. 20 тур

Інтер - Болонья 3:1

Голи: Зелінський, 40, Мартінес, 48, Тюрам, 74 - Кастро, 83