Барселона розглядає можливість підписання досвідченого голландського захисника Інтера Стефана де Врея. Згідно з інформацією Mundo Deportivo, міланський клуб не проти продажу 33-річного гравця, але за однієї умови: відхід де Врея можливий лише після успішного придбання нового центрального захисника.

Наразі Інтера активно вивчає трансферний ринок і виявляє інтерес до Маріо Гілла з Лаціо та Таріка Мухаремовича із Сассуоло. Якщо керівництву «нераззуррі» вдасться домовитися про перехід одного з цих футболістів, дорога для угоди з де Вреєм до Барселони відкриється.

Стефан де Врей виступає за міланців з 2018 року, перейшовши з Лаціо на правах вільного агента. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року. Цього сезону захисник провів за Інтер 11 матчів, не відзначившись результативними діями.

Раніше головний тренер Інтера Крістіан Ківу оцінив виступ поточного лідера Серії А в 2025 році.