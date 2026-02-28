Інтер, лідер Серії А, намагається оговтатися від сенсаційного вильоту з Ліги чемпіонів і прийматиме Дженоа, яка бореться за збереження місця в еліті.

Форма команд та новини перед матчем

Інтер зазнав болісної поразки від норвезького Буде/Глімт (2:1 вдома та 3:1 у першому матчі) і вилетів з Ліги чемпіонів з рахунком 5:2 за сумою. Незважаючи на домінування в чемпіонаті, команда потребує відновлення морального духу. «Нерадзуррі» виграли 13 з 14 останніх матчів Серії А (1 нічия), а вдома пропустили очки лише в 2 з 11 останніх ігор ліги (1 нічия, 1 поразка). Перемога тут може відкрити тимчасову перевагу в 13 очок над Міланом.

Дженоа перервала серію з трьох матчів без перемог (1 нічия, 2 поразки), розгромивши Торіно 3:0 на вихідних – це друга поспіль «суха» гра в чемпіонаті. Команда відірвалася від зони вильоту на три очки. Однак проти топ-клубів Серії А «грифони» не виграють удома в останніх семи матчах (1 нічия, 6 поразок), а на виїзді програли лише 2 з 8 останніх ігор ліги (2 перемоги, 4 нічиї).

Історія протистоянь

Інтер» не програє Дженоа в останніх 13 матчах Серії А (10 перемог, 3 нічиї). «Грифони» програли 11 поспіль виїзних матчів чемпіонату проти Інтера, не забивши в 9 з них.

Гаряча статистика та тренди

Інтер забив 13 голів після 80-ї хвилини в Серії А цього сезону – найбільше в лізі.

У 7 з 8 останніх домашніх офіційних матчів Інтера забивали обидві команди.

У 4 з 5 останніх матчів Дженоа в чемпіонаті голи забивали після 80-ї хвилини.

У 12 з 14 останніх виїзних матчів Дженоа в лізі забивали обидві команди.

Ключові гравці та втрати

Маркус Тюрам забив дубль у попередній очній зустрічі; 4 з 6 його домашніх голів у лізі цього сезону припали на перемоги з перевагою в 2+ голи. Руслан Малиновський забив 4 з 6 останніх голів у Серії А першим – останні два були в матчах, де Дженоа програла 2:3.

У Інтера дискваліфікований Алессандро Бастоні. У Дженоа травмований Брук Нортон-Каффі (вийшов через травму в попередньому матчі).

Прогноз

Інтер має блискучий домашній рекорд, але зараз вразливий, тому ставка на перемогу Інтера з обома командами заб’ють виглядає розумним вибором.

