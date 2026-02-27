Форвард Маркус Тюрам вважається одним із найімовірніших кандидатів на відхід з Інтера під час найближчого трансферного вікна.

Як повідомляє La Repubblica, виліт команди з Ліги чемпіонів на ранній стадії змушує керівництво міланського клубу замислитися над продажем одного з провідних гравців, щоб компенсувати фінансові втрати. Якщо минулого сезону Інтер отримав від УЄФА близько 137 мільйонів євро призових, то в нинішній кампанії ця сума становитиме приблизно 66 мільйонів.

Продаж Тюрама, який приєднався до команди у 2023 році у статусі вільного агента, може стати найвигіднішим варіантом із погляду прибутку. До того ж, у клубі відзначають спад його результативності порівняно з попереднім сезоном.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядає трансфер форварда Інтера.