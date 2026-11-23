Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу не зміг дограти матч проти Аталанти (4:4) через біль у правому стегні. На 34-й хвилині турецький футболіст зупинився під час атакувальної дії, попросив заміну й залишив поле, помітно кульгаючи. Його місце зайняв Петар Сучич.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, у Чалханоглу могло повторитися пошкодження задньої поверхні стегна, яке турбувало його раніше. Остаточних висновків щодо характеру травми поки немає. Півзахисник має пройти поглиблене обстеження, після якого лікарі зможуть оцінити ступінь пошкодження та визначити орієнтовні строки відновлення.

Через травму участь Чалханоглу в найближчих матчах Інтера опинилася під питанням. SportsDunia повідомляє, що футболіст, найімовірніше, не зіграє проти Штутгарта в Лізі чемпіонів 25 листопада, а також пропустить зустріч із Дженоа в Серії А 28 листопада. Утім, остаточне рішення залежатиме від результатів медичного обстеження.

Можлива відсутність турецького півзахисника ускладнює ситуацію для головного тренера Крістіана Ківу. Готовність Пйотра Зеліньскі також залишається під питанням, тоді як Аканджі, Бонні та Станкович уже перебувають у лазареті.

Раніше нападник Інтера Маркус Тюрам пропустив матчі збірної Франції у Лізі націй через травму.