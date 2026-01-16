Мілан не дав Інтеру піти у відрив за Скудетто
Вольова перемога команди Аллегрі
близько 2 годин тому
Комо в перенесеному матчі 16 туру Серії А зустрічався з Міланом. Зустріч завершилась з рахунком 1:3.
Пропустивши першими підопічні Массіміліано Аллегрі змогли перевернути гру на власну користь. Господарям знадобилося 10 хвилин, щоб відкрити рахунок Кемп замкнув подачу Батурини і головою пробив у дальній кут.
Перед свистком на перерву Мілан отримав право на 11-метровий. Кемп скосив у штрафному Комо Рабьо, а удар з позначки реалізував Нкунку.
По перерві Мілану вдалося перевернути матч на свою користь завдяки дублю Рабьо. Після початку другого тайму француз впритул розстріляв голкіпера Комо, а наприкінці зустрічі більярдним ударом встановив підсумковий рахунок у матчі.
Серія А. 16 тур
Комо - Мілан 1:3
Голи: Кемпф 10 – К. Нкунку 45+1 (з пенальті), Рабьо 55, 88
