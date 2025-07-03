Павло Василенко

Інтер сенсаційно вибув з Клубного чемпіонату світу у 1/8 фіналу. Не виключено, що нерадзуррі втратять одну зі своїх зірок одразу після турніру.

Після фіналу Ліги чемпіонів Сімоне Індзагі вирішив залишити Інтер. Італійський тренер скористався вигідною пропозицією від Аль-Хіляля.

Зі своїм новим клубом він вийшов у чвертьфінал Клубного чемпіонату світу, несподівано вибивши Манчестер Сіті. Інтер не потрапить до вісімки найсильніших на турнірі.

Не виключено, що Дензел Дюмфріс вирішить залишити міланський клуб. Інсайдер Фабріціо Романо інформує про пункт про відступних у контракті гравця.

Нідерландець може залишити Інтер, якщо за нього заплатять 25 млн. євро. Проте угода діє лише до середини липня, тож часу на завершення потенційної угоди не так уже й багато.

В останні місяці інтерес до гравця виявляла Барселона. Однак офіційна пропозиція так і не була зроблена.

Минулого сезону Дюмфріс провів 47 офіційних матчів за Інтер, забив 11 м'ячів та віддав шість результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 35 млн євро.