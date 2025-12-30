Головний тренер Інтера Крістіан Ківу оцінив виступ поточного лідера Серії А в 2025 році. Його слова наводить Football Italia.

Ніколи не буває просто. Забезпечувати стабільність результатів важливо, і ми мусимо продовжувати наполегливо працювати. Наша мета - бути конкурентоспроможними протягом усього сезону.

Поки що таблиця каже, що ми - лідери, але цього недостатньо. Зараз грудень, перше коло ще не закінчилося, а шлях довгий. Ми знаємо, що треба працювати, іноді навіть боротися з несправедливістю тих, хто вважає наше лідерство очевидним, але ми знаємо, що все вирішується на полі. Ми реагуємо на труднощі, готові працювати ще більше, - розповів Ківу.