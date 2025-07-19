Павло Василенко

Інтер висловив інтерес до Адемоли Лукмана з Аталанти, запропонувавши 40 мільйонів євро за нігерійського нападаючого.

За даними відомого журналіста Фабріціо Романо, 27-річний Лукман – головний пріоритет міланського клубу у літнє трансферне вікно. Гравець уже погодив особисті умови з нерадзуррі, його догляд ще має бути схвалений Аталантою. Проте, як повідомляється, клуб із Бергамо просить за нього суму, яка перевищує запропоновану Інтером.

«Ми направили пропозицію щодо Адемола Лукмана, він нам подобається. У нас добрі стосунки з Аталантою, але ми не вступатимемо у тривалі переговори, у нас є свій проєкт», – заявив спортивний директор Інтера П'єро Аузіліо в інтерв'ю Sky Sports.

Лукман перейшов в Аталанту з Лейпцигу у 2022 році. З того часу він провів за команду 118 матчів у всіх турнірах і забив 52 голи.

У сезоні-2023/24 він з Аталантою здобув перемогу в Лізі Європи, оформивши хет-трик у фінальному матчі проти тодішнього чемпіона Німеччини Байєра Леверкузен (3:0).

Контракт Лукмана з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.