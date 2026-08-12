Сергій Разумовський

Інтер наблизився до підписання правого вінгбека Тоттенгема Джеда Спенса. Італійський клуб уже узгодив умови особистого контракту з 26-річним англійським футболістом. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X.

🚨⚫️🔵 Understand Inter are closing in on Djed Spence deal! Agreement almost done with final steps to follow.



Spence has agreed personal terms with Inter and wants the move; Inter and Spurs in contact to seal deal over €30m. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/nUH1f7qIR9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

За інформацією джерела, Спенс зацікавлений у переході до Інтера та підтримує такий варіант продовження кар’єри. Англієць прагне змінити клуб і готовий приєднатися до міланської команди, яка розглядає його як посилення правого флангу після продажу Дензела Думфріса.

Особисті умови між футболістом і нерадзуррі вже погоджені. Водночас для завершення трансферу Інтеру ще необхідно домовитися з Тоттенгемом щодо фінансових деталей угоди.

Наразі клуби продовжують переговори. Очікується, що сума переходу перевищить 30 мільйонів євро. Тоттенгем не має наміру відпускати одного зі своїх флангових гравців за нижчою вартістю, тоді як представники Інтера намагаються узгодити остаточні умови трансферу.

Його універсальність є одним із чинників, які зацікавили міланський клуб. Футболіст може бути корисним як у схемі з чотирма захисниками, так і в тактичній моделі з трьома центральними оборонцями та активними латералями.

Минулого сезону англієць провів 44 матчі за Тоттенгем. Водночас результативними діями він не відзначався – не забив жодного гола та не віддав гольової передачі.

Разом зі збірною Англії Спенс став бронзовим призером чемпіонату світу-2026.