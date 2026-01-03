Головний тренер Борнмута Андоні Іраола поділився очікуваннями від матчу 20 туру АПЛ проти Арсенала. Його слова наводить Sky Sports.

Арсенал показав неймовірні результати цього сезону. В атаці їх можна порівняти з будь-якою іншою, але в обороні, без м'яча, вона є елітною. Це найкраща команда в лізі. Вона не пропускає голів, і недарма лідирує в АПЛ.

Вони були дуже близькі до титулу, а зараз стають ще кращими.Більш злагодженою командою з більшою глибиною складу, яка прагне досягти своєї мети і виграти лігу.

Вони також можуть змінити хід гри під час перерви, міняти гравців. І вони створили культуру, я думаю, Мікель прищепив культуру елітної команди і скромності гравців, які також багато працюють, щоб перемагати, - сказав Іраола.