Павло Василенко

Александер Ісак має намір залишити Ньюкасл через порушену керівництвом клубу обіцянку. Ліверпуль має кошти, щоб підписати його, а «сорок» вже має заміну.

Ісак не поїхав із Ньюкаслом до азіатського турне. Він повідомив клуб про свій намір піти.

За даними Daily Mail, розрив контракту зі шведським гравцем неминучий. Причиною, як повідомляється, став конфлікт, що стався минулого літа між ним та тодішнім спортивним директором Полом Мітчеллом.

Мітчелл мав пообіцяти йому значне підвищення зарплати, але той не дотримався обіцянок і пізніше залишив Ньюкасл. Уся ця історія так і залишилася незрозумілою.

Тепер все готове до від'їзду. Ньюкасл вже має заміну в особі словенського нападника Беньяміна Шешка. За останніми даними, переговори з РБ Лейпциг перебувають на просунутій стадії, а сума, яку вимагають німці, становить близько 80 мільйонів євро.

З грошима, які «сороки» легко знайдуть. Продаж Ісака в Ліверпуль принесе набагато більше. За даними британських ЗМІ, сума має становити 177 мільйонів євро.