Наставник Ньюкасла Едді Гау прокоментував ситуацію з можливим продовженням контракту нападника Александера Ісака, якого останнім часом оточують чутки про можливу зміну клубу в літнє трансферне вікно.

«Жодних переговорів щодо контракту з Александером Ісаком наразі не ведеться. Це питання, ймовірно, буде вирішуватися пізніше.

За лаштунками відбуваються певні речі. Що б не сталося, це повинно бути на благо клубу. Звісно, я сподіваюся, що Ісак залишиться», — цитує слова Гау журналіст Фабріціо Романо.

Раніше ЗМІ пов'язували шведського форварда з переходом у Ліверпуль та клуби із Саудівської Аравії. Однак у стані Ньюкасла не поспішають відпускати одного зі своїх провідних гравців.

Клуб оцінює Ісака на суму близько 150 мільйонів фунтів, що підкреслює його важливість для команди та небажання вести переговори про продаж.

Раніше повідомлялося, що Ісак хоче піти з Ньюкаслу.