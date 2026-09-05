Ісак забив двічі за три хвилини. Ліверпуль упевнено переміг Іпсвіч
Команда Андоні Іралоли взяли три очки
Ліверпуль здобув першу перемогу в сезоні АПЛ, обігравши Іпсвіч з рахунком 2:0 у третьому турі чемпіонату Англії. Головним героєм зустрічі став Александер Ісак, який оформив дубль уже на старті матчу.
Червоні відкрили рахунок на шостій хвилині. Коді Гакпо знайшов передачею Ісака, а шведський нападник упевнено завершив атаку та вивів гостей уперед.
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Минуло лише три хвилини, і зв’язка Гакпо – Ісак спрацювала знову. Нідерландець віддав результативну передачу, а швед пробив точно у ворота Іпсвіча, подвоївши перевагу своєї команди. Обидва голи Ісака були забиті за дев’ять хвилин від початку зустрічі.
Після перерви Ліверпуль контролював перебіг гри та не дозволив господарям повернутися в матч. На 64-й хвилині на поле вийшов новачок Бредлі Барколя, який замінив Віктора Муньоса. Для французького вінгера цей матч став дебютним у складі Ліверпуля.
У підсумку «червоні» спокійно довели зустріч до перемоги. Після трьох турів команда має п’ять очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці. Іпсвіч із трьома балами розташувався на 13-й позиції.
АПЛ, 3-й тур
Іпсвіч – Ліверпуль – 0:2
Голи: Ісак, 6, 9.