Ліверпуль здобув першу перемогу в сезоні АПЛ, обігравши Іпсвіч з рахунком 2:0 у третьому турі чемпіонату Англії. Головним героєм зустрічі став Александер Ісак, який оформив дубль уже на старті матчу.

Минуло лише три хвилини, і зв’язка Гакпо – Ісак спрацювала знову. Нідерландець віддав результативну передачу, а швед пробив точно у ворота Іпсвіча, подвоївши перевагу своєї команди. Обидва голи Ісака були забиті за дев’ять хвилин від початку зустрічі.

Після перерви Ліверпуль контролював перебіг гри та не дозволив господарям повернутися в матч. На 64-й хвилині на поле вийшов новачок Бредлі Барколя, який замінив Віктора Муньоса. Для французького вінгера цей матч став дебютним у складі Ліверпуля.

У підсумку «червоні» спокійно довели зустріч до перемоги. Після трьох турів команда має п’ять очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці. Іпсвіч із трьома балами розташувався на 13-й позиції.

АПЛ, 3-й тур

Іпсвіч – Ліверпуль – 0:2

Голи: Ісак, 6, 9.