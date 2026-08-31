Сергій Разумовський

Ліверпуль на офіційному сайті підтвердив трансфер французького вінгера Бредлі Барколя з Парі Сен-Жермен. Футболіст підписав із мерсисайдським клубом довгострокову угоду, розраховану до літа 2031 року.

Taking in his new home ❤️ pic.twitter.com/NiSRxsi4Fu — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026

Контракт Барколя з Ліверпулем діятиме протягом п’яти років. Двадцятитрирічний нападник виступатиме за англійську команду під 29-м номером.

За інформацією інсайдерів, Ліверпуль заплатив ПСЖ 106 мільйонів фунтів стерлінгів гарантованої суми. Ще 17 мільйонів фунтів можуть бути виплачені французькому клубу у вигляді бонусів. У перерахунку на євро трансфер оцінюють у 125 мільйонів гарантованої виплати та ще 20 мільйонів бонусами.

Продаж Барколя став рекордним для ПСЖ. Раніше найбільшу суму від трансферу свого футболіста парижани отримали після переходу Неймара – бразилець залишив клуб за 90 мільйонів євро.

Барколя приєднався до ПСЖ у 2023 році, перейшовши з Ліона. За французький клуб він провів два сезони та став одним із важливих гравців атакувальної лінії.

Минулого сезону він зіграв 49 офіційних матчів у складі парижан. На рахунку французького вінгера 13 забитих м’ячів і сім результативних передач.

Раніше ПСЖ без Забарного дивом врятувався від поразки. Чемпіони Франції відігралися з 0:2 у шаленій кінцівці.