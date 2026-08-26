Павло Василенко

УЄФА запровадив нове правило для цьогорічної Ліги чемпіонів, яке може не дозволити Ліверпулю прийняти мадридський Реал на «Енфілді», якщо жеребкування знову зведе двох європейських грандів. Аналогічне обмеження стосується потенційного матчу Інтер – Арсенал на стадіоні «Джузеппе Меацца».

Нова умова набуває чинності вже цього сезону. Вона передбачає, що команда не може приймати на власному стадіоні суперника, з яким зустрічалася у двох попередніх сезонах Ліги чемпіонів. Таким чином, УЄФА хоче уникнути ситуації, коли одна й та сама пара грає на одному стадіоні три сезони поспіль.

Жеребкування лігового етапу відбудеться у четвер. У ньому візьмуть участь 36 команд, серед яких і донецький Шахтар.

Новий формат Ліги чемпіонів було запроваджено у сезоні-2024/25. Тепер кожна команда проводить вісім матчів проти восьми різних суперників – по два представники з кожного з чотирьох кошиків. При цьому з кожним кошиком команда має по одному домашньому та одному виїзному матчу.