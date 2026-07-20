Сергій Разумовський

Збірна Іспанії перемогла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 з рахунком 1:0 та стала володарем головного трофея турніру.

Єдиний м'яч у вирішальному матчі забив Ферран Торрес. Нападник відзначився на 106-й хвилині, вже у додатковий час, і приніс Іспанії перемогу над чинним на той момент чемпіоном світу.

Разом із командою чемпіоном світу став вінгер Барселони Ламін Ямаль. Для 19-річного футболіста цей трофей став історичним, адже він став наймолодшим гравцем, який вигравав і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу.

Ямаль побив рекорд свого співвітчизника Сеска Фабрегаса. Раніше саме Фабрегас був наймолодшим футболістом із такими двома титулами — він досяг цього у 23 роки. Ямаль перевершив це досягнення, оформивши унікальний рекорд уже в 19-річному віці. На чемпіонаті світу-2026 Ламін Ямаль провів 8 матчів і оформив по одному гол і асисту.

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