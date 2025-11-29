Іспанське спортивне видання AS відзначило гру українського форварда Жирони Владислава Ваната, наголосивши, що він забиває у ворота суперників навіть не провідною ногою.

«Для Жирони одразу дві добрі новини. По-перше, у команди знову є форвард, який забиває, а по-друге, він ще й непередбачуваний. Владислав переважно б'є лівою ногою, але всі чотири м'ячі за Жирону забив правою. І навіть на презентації він сказав, що любить бити лівою ногою».

Після відходу Довбика регулярно забивав лише Крістіан Стуані, але тепер є Ванат, який став головним центрфорвардом для Мічела», – написали журналісти з Піренеїв.